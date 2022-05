Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont lancé aujourd’hui leur exercice anti-sous-marin au large de la mer de l’Est séparant la péninsule de l’archipel japonais. Une annonce faite par la Marine sud-coréenne.L’enjeu de cette manœuvre qui durera quatre jours est de recueillir des données relatives à la lutte anti-sous-marine, de les analyser et de tester en même temps les détecteurs de défense et le système d’armement.Plusieurs navires et avions des deux alliés sont mobilisés pour l’opération.