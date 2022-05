COVID-19 : retour à la vie normale pour les écoliers sur fond de recul des nouvelles contaminations

Photo : YONHAP News

La propagation du coronavirus poursuit sa tendance baissière en Corée du Sud. Et pour les élèves il est désormais possible d'enlever le masque dans la cour de l'école et de partir pour un voyage scolaire avec leurs camarades. C'est donc un retour, progressif, à la vie scolaire normale.Direction l’école primaire Geumwha. La cour de cet établissement est pleine d’enfants pour la première fois depuis l’éclatement de la crise sanitaire. Ils courent à fond sans masque, se sentant aussi légers que l’air qu’ils peuvent respirer sans entrave.Les lycéens de terminale sont quant à eux très excités de pouvoir enfin partir pour un voyage scolaire avec leurs copains et professeurs, avant de terminer leurs études. Le temps passe si vite pour eux, qui souhaitent tout de même se faire beaucoup de bons souvenirs comme dans un parc d’attraction.A partir du 23 mai, les élèves n'auront plus besoin de porter de masque durant les cours en dehors de la classe tout comme lors des excursions. Mais les mesures sanitaires de base comprenant la prise de la température ou la ventilation des espaces clos seront maintenues dans les établissements scolaires.Côté bilan, ces dernières 24 heures, 51 131 nouvelles infections ont été recensées au pays du Matin clair. Le nombre cumulé d’habitants infectés s’élève désormais à 17 346 753.Le chiffre d'aujourd'hui a plus que doublé par rapport à hier, où le nombre de nouveaux cas s'est établi à un peu plus de 20 000, en raison de la baisse de dépistage durant le weekend. Mais il a reculé de plus de 29 000 et ne représente d'ailleurs que la moitié par rapport à il y a deux semaines, pour rester en dessous de 100 000 pour le 13e jour consécutif.Le nombre de patients en état grave a baissé à 417, soit 44 de moins que la veille. Et 49 nouveaux décès ont été enregistrés pour porter le nombre total de morts à 23 007, avec un taux de létalité de 0,13 %.