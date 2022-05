Le Parlement doit finir aujourd’hui d’auditionner le Premier ministre désigné Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que le Parlement doit finir d’auditionner Han Duck-soo, le Premier ministre désigné de Yoon Suk-yeol, une audition qui a repris hier, après avoir été reportée la semaine dernière.Aujourd’hui encore, la rémunération excessive que Han a touchée en tant que conseiller du premier cabinet d’avocats de Corée du Sud, Kim & Chang, a fait polémique. Le Minjoo, le parti rival de la formation de Yoon, l’a notamment critiqué pour avoir bénéficié de ses fonctions précédentes. Autrefois, il avait occupé notamment les fauteuils de chef du gouvernement et de ministre des Finances.Ce mardi, l’Assemblée nationale a aussi commencé à auditionner trois autres ministres nommés. Il s’agit de Chung Ho-young, Lee Sang-min et Lee Jong-ho, proposés pour diriger respectivement le ministère de la Santé, celui de l’Intérieur et le ministère des Sciences.Une cascade de soupçons de manquement à l’éthique et à l’intégrité pèsent sur le premier, qui avant d’être nommé à son poste, dirigeait l’hôpital de l’université de Kyungpook, situé à Daegu dans le sud-est du territoire. Il paraît que ce médecin voulant devenir homme d’Etat aura du mal à passer sur le gril. Pourtant, Chung a annoncé n’avoir aucune intention de retirer sa candidature.Pendant ce temps, l’Assemblée a adopté aujourd’hui un rapport sur les résultats de l’audition de Han Hwa-jin choisie par le prochain président de la République à la tête du ministère de l’Environnement. Cela signifie donc la confirmation de sa nomination. Elle avait été interrogée hier.