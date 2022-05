Le comité de transition présidentiel présente les 110 chantiers prioritaires du prochain gouvernement

Photo : KBS News

Le comité de transition de Yoon Suk-yeol doit bientôt mettre fin à sa mission de plus de 50 jours. Mais avant cela, il a publié aujourd’hui un rapport sur les objectifs d’Etat et un total de 110 projets que le futur gouvernement devra mener à bien pendant son quinquennat. Avec, pour vision, « le redressement de la République de Corée, un pays où tous vivent heureux ».Le projet numéro un que l’équipe a proposé concerne la compensation des pertes du petit commerce touché par les restrictions sanitaires liées au COVID-19, comme s’y était engagé le candidat Yoon lors de sa campagne électorale.Parmi les autres chantiers prioritaires à lancer dès le début du mandat du prochain chef de l’Etat : l’offre de plus de 2,5 millions de logements, l’abandon de la politique du nucléaire civil de l’administration sortante, qui prônait sa sortie progressive, ou encore la réforme des retraites.Sur la politique nord-coréenne, l’équipe a préconisé de mener avec Pyongyang des négociations en vue de dénucléariser le pays communiste, sur la base d’une feuille de route prévisible et selon le principe de réciprocité. Dans le même temps, elle a évoqué la possibilité d’ouvrir un bureau de liaison entre les deux Corées et les Etats-Unis à Panmunjom ou ailleurs. Sans oublier l’amélioration des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.Le comité présidentiel a aussi présenté un projet visant à concrétiser une autre promesse de Yoon. Il s’agit de revaloriser le salaire des soldats conscrits, à deux millions de wons par mois, et ce de façon graduelle à l’horizon 2025.Le rapport ne fait cependant pas état de la fermeture du ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille et du déploiement supplémentaire du bouclier anti-missile américain, connu sous le nom de THAAD, qui ont eux aussi été des thèmes de la campagne présidentielle.