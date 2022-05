Le retour du « double déficit » est redouté

Photo : KBS News

La Corée du Sud a affiché en avril un déficit commercial pour le deuxième mois de suite. C'est une chose qui peut être inquiétante, parce que son économie est largement dépendante des exportations.Pourtant, le mois dernier, ses exportations ont établi un record mensuel, portées par les expéditions des semi-conducteurs dont le montant a franchi le seuil des dix milliards de dollars, et ce en dépit de la guerre en Ukraine et un confinement strict dans plusieurs villes chinoises pour juguler une nouvelle vague de COVID-19.Problème : le montant des importations ont dépassé celui des exportations, qui se sont établis respectivement à 60,3 milliards et à 57,6 milliards de dollars. Le déficit commercial s’est donc élevé à 2,7 milliards de dollars. Un déficit qui risque par conséquent de réduire davantage l’ampleur de l’excédent courant.Effectivement, si le pays du Matin clair a enregistré un surplus courant de 8,2 milliards de dollars pendant les deux premiers mois de l’année, son montant a fortement reculé par rapport à la même période l’an dernier.A noter aussi que cette année, le solde négatif des finances publiques devrait lui aussi être supérieur à 70 000 milliards de wons. Des déficits jumeaux, à savoir courant et budgétaire, sont donc redoutés. Si ce scénario devenait réalité, ce serait la première fois depuis 25 ans que le pays serait confronté à une telle situation.