Premier tête-à-tête depuis un an entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et chinois

Photo : YONHAP News

En voyage à Séoul depuis dimanche, le négociateur nucléaire chinois Liu Xiaoming a été reçu aujourd’hui par son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk. L’occasion pour les deux hommes de s’entretenir sur la situation dans la péninsule.Ils auront échangé plus particulièrement sur le récent tir d’essai du missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord ainsi que sur la possibilité pour celle-ci de lancer une attaque nucléaire dite préemptive.Noh aurait fait part à Liu de l’inquiétude suscitée par l’éventualité d’un nouveau test nucléaire nord-coréen. Avant d’appeler la Chine à dissuader Pyongyang de le faire et à participer elle aussi à l’adoption d’une sanction internationale à son encontre en cas de provocations supplémentaires.L’envoyé chinois fait son premier déplacement au pays du Matin clair depuis un an. Cet après-midi, il doit rencontrer aussi le ministre de la Réunification Lee In-young et son vice-ministre Choi Young-joon.Demain, il a rendez-vous avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères Choi Jong-kun, et le prochain conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo, fraîchement nommé par Yoon Suk-yeol.