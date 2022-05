Photo : YONHAP News

Le soleil reste en notre compagnie du matin au soir ces jours-ci. De légères brises de vent permettent de conserver une qualité de l’air relativement bonne en cette saison. De légères pluies sont potentiellement attendues pour demain mais rien de certain encore.Les températures resteront homogènes dans tout le territoire, allant de 20 à 24°C en moyenne. Le mercure indique 20°C dans la capitale, 24°C à Gangneung dans le nord-est, 22°C à Daejeon dans le centre, 24°C à Daegu et 20°C à Busan toutes deux dans le sud-est et enfin 20°C sur l’île de Jeju.