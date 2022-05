Cérémonie d’investiture de Yoon Suk-yeol : Washington envisage d’envoyer le « deuxième gentilhomme »

Photo : YONHAP News

Washington envisage d'envoyer le conjoint de la vice-présidente Kamala Harris, Douglas Emhoff, à la cérémonie d'investiture du président Yoon Suk-yeol qui se tiendra mardi prochain à Séoul. Le « deuxième gentilhomme » des Etats-Unis pourrait ainsi représenter la délégation américaine qui comprendrait entre autres le secrétaire au Travail Martin Walsh et le représentant Ami Bera.Cette décision intervient alors que la visite du président Joe Biden en Corée du Sud est prévue entre les 20 et 22 mai.Les Etats-Unis dépêchaient toujours des personnalités importantes lors des cérémonies d’investiture d’un chef de l’État sud-coréen. Pour l’ex-présidente Park Geun-hye, le conseiller national de la Maison blanche avait fait le déplacement et pour son prédécesseur, Lee Myung-bak, le secrétaire d’État.Quant au président Moon Jae-in, il a rappelons-le pris ses fonctions sans cérémonie le lendemain de son élection, comme la présidentielle avait eu lieu suite à la destitution de Park Geun-hye.