Les représentants nucléaires sud-coréen et chinois conviennent de poursuivre leurs efforts pour la dénucléarisation de Pyongyang

Les représentants nucléaires sud-coréen et chinois se sont entretenus, hier à Séoul, sur la situation dans la péninsule et les moyens de coopération destinés à assurer la stabilité dans la région.Le diplomate sud-coréen Noh Kyu-duk a exprimé l’inquiétude de Séoul sur une série de lancement de missiles et la restauration du site d’essai nucléaire de Punggyeri par la Corée du Nord en appelant Pékin à jouer un rôle constructif pour le retour de Pyongyang à la table des négociations. Même longueur d’ondes chez Liu Xiaoming qui a réaffirmé la position de la Chine qui consiste à jouer un rôle constructif pour des solutions pacifiques concernant les questions dans la péninsule. Enfin, les deux hommes sont convenus de poursuivre une communication stratégique bilatérale sur le dossier nord-coréen.Après cet entretien, l’officiel chinois a également rencontré le vice-ministre et le ministre de la Réunification, Choi Young-joon et Lee In-young. Il devrait aussi s’entretenir aujourd’hui avec le ministre désigné des Affaires étrangères Park Jin.Liu rencontrera également le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Choi Jong-kun.