Séoul et Tokyo conviennent de poursuivre la communication pour améliorer les relations bilatérales

La Corée du Sud et le Japon ont tenu, hier à Séoul, leurs premières consultations de niveau opérationnel en six mois. Le directeur général des affaires Asie-Pacifique du ministère des Affaires étrangères, Lee Sang-ryeol, et son homologue japonais Takehiro Funakoshi ont décidé de poursuivre la « communication » pour réparer leurs relations.Leur rencontre a eu lieu alors que la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol, qui débutera officiellement le 10 mai, cherche à améliorer les liens entre les deux pays qui se sont dégradés ces dernières années.Par ailleurs, Funakoshi, qui est aussi le négociateur nucléaire en chef du Japon, rencontrera aujourd’hui son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk pour un déjeuner de travail. Les deux hommes devraient discuter de la situation de la péninsule sur fond de tensions régionales accrues dues aux provocations réitérées de la Corée du Nord ainsi que des moyens d'y répondre.