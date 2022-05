COVID-19 : le premier cas d’infection du variant BA.2.12.1 détecté en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le sous-variant de l’Omicron furtif, le BA.2.12.1 a été détecté en Corée du Sud. C’était une femme d’une cinquantaine d’années qui est venue des Etats-Unis le mois dernier. Elle avait pourtant reçu trois doses de vaccin. Cette souche de COVID-19 gagne du terrain à New York. La patiente était en contact étroit avec 16 personnes, et aucune contamination supplémentaire n’a été enregistrée pour le moment.Sa dangerosité n’est pas encore connue, mais ce variant est 27 % plus contagieux que l’Omicron furtif. Les autorités sanitaires estiment que le recul de la pandémie se poursuivra pendant près d’un mois, mais il leur est difficile de prévoir les conséquences que les nouveaux variants pourraient engendrer.En Afrique du Sud où l’hiver a débuté, des sous-lignages de l’Omicron se répandent comme une traînée de poudre. Ils ne sont pas encore recensés dans le pays du Matin clair, mais certains experts avertissent que les vaccins ne seront pas efficaces pour y faire face.Selon Kim Woo-joo, professeur de l’hôpital de Guro de l’université Korea, c’est une question de temps avant que le BA.4 et le BA.5 soient transmis en Europe, aux Etats-Unis et en Corée du Sud. La possibilité d’une nouvelle vague fin mai ou en juin est donc toujours présente.Le gouvernement a conseillé aux personnes âgées de se faire inoculer la quatrième dose, alors que le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire et que les habitants passent plus de temps dehors avec le temps qui se radoucit.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 49 064 nouvelles infections, en baisse de 27 700 cas par rapport à il y a une semaine. Le nombre de patients en état critique s'est élevé à 432 et 72 décès supplémentaires ont été recensés.