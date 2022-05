FEFF : « Miracle : Letters to the President » remporte le prix des spectateurs

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « Miracle : Letters to the President » a été le grand gagnant dimanche soir lors de la cérémonie de clôture du 24e Festival du film d'Extrême-Orient (FEFF) en Italie. C’est ce qu’a fait savoir hier son heureux distributeur, Lotte Entertainment.Il s’agit de l’un des plus grands festivals cinématographiques qui présentent des films asiatiques et qui se tient chaque printemps dans la ville italienne d'Udine.« Miracle : Letters to the President » réalisé et coécrit par Lee Jang-hoon, a donc remporté le prix le plus prestigieux, le Golden Mulberry Award, décerné par un vote des festivaliers. Cette année, un total de 72 œuvres y ont été présentées, y compris les films sud-coréens « Escape from Mogadishu » et « Confession ».Décrit par les organisateurs comme « un doux hymne au pouvoir des rêves », le dernier long-métrage signé Lee Jang-hoon raconte l'histoire réelle d'un lycéen prodige en mathématiques qui travaille avec sa famille pour faire construire une gare privée dans leur district rural reculé.