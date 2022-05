Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront un exercice conjoint de leurs armées de l’air à partir du 9 mai pendant deux semaines. Selon un haut responsable des autorités militaires sud-coréennes, des dizaines d’avions seront mobilisés à cette occasion. L’entraînement sera de même ampleur que les années précédentes et la 7e armée de l'air américaine y prendra part.Cette manœuvre qui a débuté en 2019, en remplaçant « Max Thunder », a été baptisée cette année « Korea flying training (KFT) ».Quant aux forces maritimes des deux alliés, ils effectuent des manœuvres de préparation et d’évaluation pour des affrontements anti-sous-marins (SHAREM), ceci depuis hier et durant quatre jours.