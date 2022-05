Conseil de sécurité de l’Onu : Washington entend voter de nouvelles sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies devrait voter ce mois-ci des sanctions supplémentaires à l’encontre de Pyongyang suite à ses nouveaux essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Selon Reuters, l'ambassadrice américaine à l’Onu, Linda Thomas-Greenfield a annoncé hier ce calendrier prévu par les Etats-Unis.Le projet de résolution avancé par Washington le mois dernier consiste à interdire tout système de transport qui pourrait servir de vecteur nucléaire comme les missiles de croisière alors que jusqu’à présent seuls les missiles balistiques étaient concernés. Il propose également de réduire les exportations de pétrole envers le royaume ermite et mettre en place un embargo sur le tabac.L’approbation de ce texte nécessite le consentement d’au moins neuf pays membres sur 15, et aucun des cinq permanents ne doit donner son veto. Pourtant, il y a peu de possibilité que cela passe d’autant que la Chine et la Russie, les alliés traditionnels de la Corée du Nord, n’y sont pas favorables.Lors de la réunion du conseil convoqué d’urgence le 25 mars, juste après le tir d’essai de l’ICBM de Pyongyang, Pékin a affirmé qu’il fallait éviter de prendre des mesures qui risquent d’aggraver les choses. L’organe onusien ne pouvait donc même pas publier un communiqué de presse.Thomas-Greenfield a incité à participer pour dénoncer les provocations du régime de Kim Jong-un, en déclarant que le résultat du vote était préoccupant.