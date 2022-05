Pyongyang lance un nouveau projectile en direction de la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié aujourd’hui en direction de la mer de l’Est. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé cette nouvelle à 12h07 aux journalistes via SMS. Les autorités militaires sont en train d’analyser la portée et l’altitude de l’engin susceptible d’être un missile balistique.Ce lancement intervient 18 jours après que Pyongyang ait testé un nouveau type d’arme tactique guidée. C’était le 16 avril dernier. Et il s’agit aussi de la 14e provocation militaire cette année. L’identification du projectile attire l’attention d’autant que lors du défilé militaire du 25 avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a manifesté au grand jour son intention de recourir aux armes nucléaires non seulement pour empêcher la guerre mais aussi dans le but de dissuader les tentatives de porter atteinte à l’intérêt fondamental du pays.Certains estiment que ce tir constitue donc un signal du renforcement de son niveau de bravade à l’approche de l’investiture du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol et du sommet Séoul-Washington prévu le 21 mai prochain. Ajouter à cela que de grands événements nationaux comme le 110e anniversaire du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung et le 90e anniversaire de son armée ont été récemment célébrés. L’armée sud-coréenne serait alors restée attentive au moindre mouvement du royaume ermite ces derniers temps pour les mêmes raisons.