Le nouveau gouvernement va renforcer les capacités de réponse au nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le comité de transition de Yoon Suk-yeol a rendu public hier les principaux défis nationaux liés à la défense. Il a notamment souligné la volonté de renforcer les capacités de réponse aux menaces nucléaires et aux missiles nord-coréens. Ce projet repose sur le développement de trois axes : le système de frappes préemptives Kill Chain, le programme antimissile multicouches et la stratégie de punition massive et de représailles (KMPR).Le nouveau gouvernement compte également fonder un commandement stratégique pour l’exploitation efficace des capacités de missile, les cyber-opérations et les manœuvres spatiales. La mise en place précoce du système d'interception contre l’artillerie à longue portée fait aussi parti du plan.Afin de relever d’un cran l’alliance avec les Etats-Unis, le comité prévoit de remettre sur les rails le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) entre les deux pays qui permettra de construire un système de collaboration pour le déploiement d'actifs stratégiques américains. Il ambitionne aussi d’assurer le transfert sans heurt du contrôle opérationnel des forces en temps de guerre (Opcon) envers Séoul sous certaines conditions.Par ailleurs, l’installation supplémentaire du THAAD, le système de défense antimissiles américain, un des engagements électoraux de Yoon, n’y était pas comprise. Kim Tae-hyo, nommé futur conseiller adjoint à la sécurité nationale a expliqué que le projet serait examiné toujours avec prudence en prenant en compte l'évolution des circonstances.