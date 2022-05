La Corée du Nord dévoile un album sur les sommets intercoréens tenus en 2018

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé un album commenté sur les trois sommets intercoréens tenus en 2018 entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sur son site de propagande Uriminzokkiri.Intitulé « 2018, le grand tournant des relations intercoréennes », cet album virtuel rassemble des photos prises lors des deux sommets à Panmunjom en avril et en mai et également celui organisé à Pyongyang en septembre 2018.Le pays communiste s’est réjoui, dans ce document, que « ces rencontres au plus haut niveau aient montré clairement que les liens entre les deux Corées sont entrées dans une nouvelle phase en saluant « la grande décision du dirigent bien-aimé qui a déclenché un changement inouïe depuis la division du peuple coréen. »De l’avis des observateurs, il s’agirait à la fois d’un cadeau d’au revoir à destination du président Moon et d’un message à l’adresse de la nouvelle administration qui prendra ses fonctions mardi prochain.