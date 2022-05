Audition de confirmation : le ministre de la Défense désigné Lee Jong-sup interrogé au Parlement

Photo : YONHAP News

Les auditions de confirmation des ministres désignés se poursuivent à l’Assemblée nationale. Lee Jong-sup, choisi à la tête du ministère de la Défense, a notamment essuyé les critiques du Minjoo, le parti au pouvoir sortant, par rapport aux promesses électorales du président élu Yoon Suk-yeol. Ce dernier s’est engagé à revaloriser le salaire mensuel des soldats à 2 millions de wons ou 1 500 euros dès sa prise de pouvoir, mais a récemment modifié le plan pour y parvenir étape par étape.Le candidat a justifié que les conditions financières n’étaient pas suffisantes et qu’il trouverait un autre moyen afin de remonter le moral des militaires. A propos de l’installation supplémentaire du THAAD, le système de défense antimissiles américain, il a expliqué que ce projet n’avait pas reculé mais avait évolué pour être plus réaliste, et a évoqué la possibilité de le remplacer par L-SAM 2, le système sud-coréen en développement aujourd’hui.Quant à Cho Seung-hwan, nommé au poste de ministre des Océans et de la Pêche, il avait suscité des reproches pour avoir refusé de fournir les données médicales prouvant l’exemption de son service militaire, obligatoire en Corée du Sud.Par ailleurs, le Minjoo a réclamé la démission du candidat du Premier ministre Han Duck-soo dont l’audition a pris fin hier, en affirmant que les soupçons soulevés sont suffisants pour montrer qu’il n’était pas qualifié pour ce poste.