Pyongyang tire un nouveau missile, à Séoul le NSC se réunit

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé aujourd’hui à un tir de missile balistique depuis un site de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l’engin lancé à 12h03 aurait parcouru environ 470 km avec une altitude maximale de 780 km et une vitesse de Mach 11.Séoul et Washington sont en train d’analyser les détails. Certains experts estiment que le royaume ermite aurait fait un nouveau test du « Hwasong-17 », le modèle de missile balistique intercontinental (ICBM) dont le tir a échoué le mois dernier, avec une portée plus courte.Peu de temps après le lancement, le chef du JCS, Won In-choul, a partagé la situation avec le commandant des Forces combinées sud-coréano-américaines (CFC), Paul LaCamera, via visioconférence. Les deux hommes sont convenus de renforcer la position en matière de défense conjointe. Le JCS a aussi déclaré que la série de tirs de Pyongyang constituait une menace contre la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, voire pour la communauté internationale, incitant à arrêter tout mouvement qui va à l’encontre de la résolution du Conseil de sécurité de l’Onu.Et suite à cette nouvelle provocation du régime de Kim Jong-un, le Conseil de sécurité nationale (NSC) a été convoqué d’urgence. La réunion s’est déroulée à partir de 13h30 sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon. Tout en dénonçant ce tir, ses participants ont appelé le royaume ermite à s’abstenir de toute provocation et à revenir à la table des discussions.Sachez que le lancement de ce mercredi intervient 18 jours après que Pyongyang ait testé un nouveau type d’arme tactique guidée. C’était le 16 avril dernier. Et il s’agit aussi de la 14e provocation militaire cette année. L’identification du projectile attire l’attention d’autant que lors du grand défilé militaire du 25 avril, le dirigeant nord-coréen a manifesté au grand jour son intention de recourir aux armes nucléaires non seulement pour empêcher la guerre mais aussi dans le but de dissuader les tentatives de porter atteinte à l’intérêt fondamental du pays.Certains estiment que ce tir constitue donc un signal du renforcement de son niveau de bravade à l’approche de l’investiture du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol et du sommet Séoul-Washington prévu le 21 mai prochain. Ajouter à cela que de grands événements nationaux comme le 110e anniversaire du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung et le 90e anniversaire de son armée ont été récemment célébrés.L’armée sud-coréenne serait alors restée attentive au moindre mouvement du royaume ermite ces derniers temps pour les mêmes raisons. Par ailleurs, l’avion de reconnaissance américain RC-135S était en vol au-dessus de la péninsule à l’heure du tir par le pays communiste.