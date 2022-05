COVID-19 : reprise de la demande pour les voyages de noces à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le tourisme à l’étranger repend des couleurs à la suite de l’atténuation des mesures sanitaires contre le COVID-19. Notamment, bon nombre de couples se dépêchent pour partir en lune de miel dans des lieux de vacances paradisiaques.Selon l’agence de voyage Hanatour, le mois dernier, 1 272 personnes ont réservé leur voyage de noces. Ce chiffre représente 70 % du niveau de 2019, c’est à dire, avant le début de la pandémie. Le chiffre a plus que décuplé par rapport au mois de février avant la levée de la quarantaine obligatoire des voyageurs venant de l’étranger.La destination la plus plébiscitée des jeunes couples mariés était Hawaï avec 57,7 %. Viennent ensuite, les Maldives, Guam, Saipan et Cancun. D’après un responsable de Hanatour, plus de la moitié des clients ayant réservé le mois dernier comptaient partir entre avril et juin.Un autre tour-opérateur, Very Good Tour, profite aussi de l’embellie du marché. Il a vu le nombre de réservations de voyage à l’étranger augmenter jusqu’à 32 % du niveau de 2019. Pour lui aussi, Hawaï était le plus populaire en retrouvant 88,1 % du nombre de touristes d’auparavant. A propos de l’Europe, 13 656 personnes ont pris un billet, soit 70,9 % du chiffre d’avant l’épidémie.