Corée du Nord : Washington condamne le nouveau tir de missile

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont dénoncé le tir d'essai d’un nouveau missile balistique effectué hier par la Corée du Nord.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du département de la Défense a annoncé en être au courant. Et d’ajouter que les analyses de l’engin se poursuivaient et que Washington était profondément préoccupé par les provocations récurrentes de Pyongyang.Interrogé sur le fait que le nouveau lancement a eu lieu à un peu plus de deux semaines de la tournée du président Joe Biden à Séoul et à Tokyo, John Kirby a répondu ne pas pouvoir affirmer que le régime communiste aurait guetté cette occasion. Il a toutefois fait part de son inquiétude à l’égard de la multiplication des tests balistiques par le Nord cette année, qui selon la voix du Pentagone, lui permettent d’améliorer ses capacités militaires.Même tonalité dans la réaction du département d’Etat. Selon celui-ci, les programmes nucléaire et balistique de l’Etat communiste menacent ses pays voisins et la région indo-pacifique, et Washington se concerte étroitement sur le dossier avec ses alliés comme la Corée du Sud et le Japon.Le Commandement indo-pacifique des Etats-Unis (USINDOPACOM) a lui aussi publié un communiqué. Il y affirme que si le nouveau lancement de missile nord-coréen ne représente pas une menace immédiate pour ses effectifs, pour le territoire américain ni pour les alliés, il continuera à surveiller l’évolution de la situation.