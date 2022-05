THAAD : Washington évoque l’autodéfense à propos de l’éventuel déploiement supplémentaire en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le déploiement supplémentaire du THAAD en Corée du Sud, l’une des promesses électorales du prochain président Yoon Suk-yeol, a été évoqué lors d’un point de presse du département d’Etat américain.Pendant sa campagne, le candidat Yoon s’était engagé à installer un nouveau bouclier anti-missile américain dans son pays. Un engagement qui aurait sans nul doute suscité le mécontentement de Pékin, qui était déjà farouchement opposé au déploiement du dispositif en 2017. A l’époque, son gouvernement avait alors indiqué que la mise en place de cette batterie entravait sa propre force de dissuasion.Questionné hier sur la position de l’administration Biden, le porte-parole de la diplomatie américaine a affirmé que « tous les Etats avaient le droit à l’autodéfense et l’engagement de Washington envers la sécurité de son allié sud-coréen restait toujours indéfectible ». Ned Price a ensuite ajouté que son pays discuterait avec Séoul du meilleur moyen de le prouver et cela de façon plus insistante.Ses propos sont interprétés à Séoul comme un message à faire passer à la Chine pour lui indiquer que celle-ci ne devra pas intervenir dans le dossier.A noter aussi que la promesse en question de Yoon ne figure pas parmi les 110 projets prioritaires du prochain gouvernement, annoncés mardi par son comité de transition.