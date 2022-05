Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont condamné le lancement, hier par Pyongyang, d’un engin balistique présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM).Lors d’un briefing hier, le porte-parole de l’organisation internationale a martelé que le nouveau tir, « faisant appel à de la technologie de missile balistique, ne fait qu'accroître les tensions régionales et internationales ».Selon Stéphane Dujarric, le patron de l’Onu a exhorté le régime de Kim Jong-un à s'en tenir complètement à ses obligations internationales. Antonio Guterres a également souligné que « l’engagement diplomatique était l'unique voie vers une paix durable et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne ».