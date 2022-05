Tir de missile nord-coréen : Noh Kyu-duk et Sung Kim de nouveau au téléphone

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain se sont de nouveau parlé au téléphone hier, après un nouveau tir de missile balistique nord-coréen.Noh Kyu-duk et Sung Kim ont qualifié cette provocation de violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et de menace grave non seulement pour la péninsule mais aussi pour la communauté internationale, avant de le dénoncer.Les deux hommes ont aussi partagé leur évaluation sur la possibilité pour Pyongyang de se livrer à une nouvelle provocation. Dans la foulée, ils sont convenus de continuer de travailler en étroite coopération pour y donner une réponse internationale, unifiée et coordonnée, tout en préservant une solide posture militaire combinée Séoul-Washington.Dans le même temps, les deux parties ont une nouvelle fois exhorté Pyongyang à arrêter immédiatement les actes supplémentaires susceptibles d’exacerber les tensions, et à revenir à la voie du dialogue et de la diplomatie.Pour rappel, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé hier avoir détecté un missile balistique lancé par la Corée du Nord vers midi près de Sunan à Pyongyang. L’engin a été tiré vers la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. Il s’agit du 14e essai balistique depuis le début de l’année.