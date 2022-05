Les médias de Pyongyang silencieux sur le lancement de missile d’hier

C’est une chose inhabituelle. Aujourd’hui, les médias d’Etat nord-coréens n’ont pas fait mention du tir de missile d’hier. Jusqu’à 7h du matin, ni le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, ni l’agence de presse KCNA n’en ont fait état.Normalement, la Corée du Nord, dès le lendemain d’un essai balistique, publie dans les colonnes de ses médias officiels des articles sur les résultats ou sur le type de l’engin lancé, avec des photos à l’appui.Ce silence est donc considéré comme exceptionnel, d’autant plus qu’hier, le pays communiste aurait testé un missile balistique intercontinental (ICBM). Jusqu’ici, Pyongyang était resté muet seulement après un échec de tir d’un ICBM, comme cela a été le cas le 16 mars. Un nouveau modèle de missile de type « Hwasong-17 » avait été tiré ce jour-là avant d’exploser peu après son lancement. Le lendemain, les médias n’en avaient nullement fait mention.De même, quand il s’agit de projectiles dont les enjeux politique et militaire sont relativement faibles des annonces de tirs sont faites quelques jours plus tard. Le 25 janvier dernier, le Nord avait par exemple lancé deux missiles de croisière à longue portée, mais ses médias n’avaient relaté cette démonstration de force que trois jours plus tard.