BOK : le relèvement des taux par la Fed conforme aux attentes

Photo : YONHAP News

Au terme d’une réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé hier ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, entre 0,75 et 1 %, la première hausse de cette ampleur depuis près de 22 ans.La réaction de la Banque de Corée (BOK) ne s’est pas fait attendre. Lors d’une réunion organisée ce jeudi par liaison vidéo, la banque centrale a annoncé que cette décision était conforme aux attentes des marchés. Elle est en particulier revenue sur les propos tenus par président de la Fed lors de sa conférence de presse.De fait, Jerome Powell a indiqué que son institution « pourrait à nouveau relever les taux d'un demi-point à deux reprises, en juin et en juillet ». Il a toutefois exclu des hausses encore plus prononcées, précisant que « des relèvements de trois quarts de point ne sont pas ce que le comité envisage activement ».Selon la BOK, cette exclusion montre une préférence plutôt pour un assouplissement monétaire. Et son vice-président qui a présidé la visioconférence d’aujourd’hui, Lee Seung-heon, a également prévu qu’une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers serait toujours possible. Dans la foulée, il a demandé aux participants à la réunion de scruter de près tout éventuel impact de facteurs extérieurs sur les marchés sud-coréens.