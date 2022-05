Journée des enfants : Moon Jae-in plaide pour le respect des droits de la population infantile

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 5 mai, c’est la journée nationale des enfants, célébrée depuis 100 ans.Cette journée, un jour férié, est donc l’occasion d’organiser de nombreuses manifestations pour les bambins dans tout le pays. Beaucoup de parents ont emmené notamment au parc d’attraction leurs enfants, qui cette année, ont pu s’y amuser sans masque, son port en extérieur n’étant plus obligatoire depuis lundi dernier.Le président de la République a lui aussi posté, sur les réseaux sociaux, un message de félicitations. Moon Jae-in y souligne l’importance du respect des droits de l’enfant et vante le bilan de son administration. Il précise que celle-ci a renforcé la responsabilité de l’Etat à l’égard des enfants en mettant en place pour la première fois une allocation pour eux et en adoptant un amendement de la loi concernée pour interdire les châtiments corporels à leur encontre.Le chef de l’Etat sortant doit inviter aujourd’hui à la Cheongwadae des écoliers de trois petits établissements comme il s’y était engagé lors d’une rencontre virtuelle avec eux l’an dernier.Les deux principaux partis du Parlement, eux, ont souhaité améliorer la lutte contre la maltraitance infantile. La porte-parole du Minjoo a insisté sur la nécessité d’élaborer une série de mesures pour mieux repérer et prévenir les cas de violences faites aux enfants, précisant que l’an dernier, 43 enfants ont été tués par leur père ou leur mère. Son collègue du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a lui aussi appelé à agir pour trouver une solution à ce problème.