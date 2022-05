L’époux de Kamala Harris conduira la délégation américaine à l’investiture de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Doug Emhoff, époux de la vice-présidente des Etats-Unis, conduira bel et bien la délégation américaine à la cérémonie d’investiture du prochain président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui aura lieu le 10 mai. Une annonce faite hier par la Maison blanche.La présidence américaine a précisé que la délégation compterait huit membres, dont quatre d’origine coréenne. Parmi eux, le secrétaire au Travail Marty Walsh, le député démocrate Ami Bera, sa collègue, également démocrate, Marilyn Strickland, née de mère sud-coréenne, et la romancière Lee Min-jin, auteure de « Pachinko », un livre à partir duquel a récemment été adaptée une série télévisée par Apple TV+.Traditionnellement, les Etats-Unis ont envoyé à l’investiture du chef de l’Etat de son allié sud-coréen de hauts responsables de leur administration comme un secrétaire d’Etat et un conseiller à la sécurité nationale.Cependant cette fois, ce ne sera pas le cas, puisqu’Antony Blinken et Jake Sullivan pourraient, tous deux, accompagner Joe Biden lors de son déplacement à Séoul, qui débutera à peine dix jours après la prise de fonction de Yoon. L’épouse de Biden doit elle aussi commencer aujourd’hui une tournée en Roumanie et en Slovaquie pour une durée de cinq jours.D’où le choix du mari de Kamala Harris, considéré comme faisant partie de la famille de la Maison blanche. Cette décision a donc été prise en considération de la date du voyage du dirigeant américain au pays du Matin clair et à la fois de l’importance de l’alliance entre les deux Etats.