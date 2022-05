Le Sénat américain confirme la nomination du nouvel ambassadeur à Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la nomination de Philip Goldberg au poste d’ambassadeur en Corée du Sud a été confirmée hier à l’unanimité lors du vote du Sénat dans son ensemble. La veille, tous les membres de la commission des affaires étrangères l’avaient eux aussi validée.Joe Biden nommera officiellement le diplomate chevronné dans les prochains jours pour que celui-ci puisse prendre fonction le plus tôt possible et préparer son prochain voyage à Séoul. Le chef de la Maison blanche y est attendu le 20 mai pour un déplacement de trois jours.Choisi en février pour le poste, Goldberg travaille depuis longtemps dans les services diplomatiques américains et exerce en Colombie depuis 2019. Sous l’administration de Barack Obama, il a été coordinateur du département d’Etat pour l’application des sanctions onusiennes à l’encontre de la Corée du Nord.Sachez que le fauteuil du représentant américain dans la capitale sud-coréenne reste vacant depuis le départ de Harry Harris il y a 16 mois, suite à l’investiture de Biden.Séoul a aussitôt salué la confirmation de la désignation de Philip Godberg. Aujourd’hui, un responsable du ministère des Affaires étrangères en a profité pour assurer son soutien afin que le nouvel ambassadeur contribue à renforcer l’alliance entre les deux pays.