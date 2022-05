Le ministre de la Défense au téléphone avec son homologue américain

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Suh Wook, s’est entretenu hier au téléphone avec son homologue américain Lloyd Austin. C’était l’occasion, pour lui, notamment de condamner la dernière provocation balistique effectuée mercredi par la Corée du Nord.Au cours de cette conversation, Suh a dénoncé le nouveau tir comme une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Et il a estimé qu’une telle initiative allait à l’encontre de la demande de la communauté internationale d’instaurer la paix et qu’elle menaçait la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie-Pacifique.Par ailleurs, le chef sud-coréen de la défense a affirmé que Séoul continuerait à coopérer très étroitement avec Washington pour améliorer la force dissuasive et la posture de défense combinée dans la péninsule à travers leur puissante alliance.Quant au patron du Pentagone, il a félicité son interlocuteur d’avoir mené à bien son mandat jusqu’à la fin, alors qu’il quittera bientôt son poste suite à l’investiture du nouveau président de la République en Corée du Sud. Et il l’a remercié d’avoir joué un rôle central dans le renforcement de l’alliance bilatérale. En réponse, le ministre sud-coréen a exprimé la même gratitude à son homologue américain.