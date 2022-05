Séoul prêt à agir pour contrer la volatilité des marchés après la hausse des taux de la Fed

Photo : YONHAP News

Une nouvelle réunion interministérielle sur la macroéconomie s’est tenue aujourd’hui. Au cœur des discussions, le relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), annoncé mercredi, et son éventuel impact sur le marché financier sud-coréen.Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances, qui a présidé la conférence, a alors mis en garde contre la volatilité, qui selon lui, s’accroît inéluctablement dans le sillage d’une syntonie devenue très élevée entre le marché financier international et celui des changes. Du coup, Lee Eog-weon s’est engagé à prendre, si nécessaire, des mesures visant à stabiliser le marché sud-coréen, de façon audacieuse et rapide.Au cours des discussions, le gouvernement a estimé que l’incertitude planait toujours sur les marchés internationaux en raison de nombreux facteurs inquiétants. Il s’agit notamment du resserrement monétaire attendu aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays industrialisés ou encore de la guerre russo-ukrainienne qui dure plus longtemps que prévu.Lee s’est cependant voulu rassurant. En effet, il a précisé que leurs répercussions sur la Corée du Sud étaient moins importantes que celles sur d’autres Etats. Il a ajouté que les fondamentaux de l’économie nationale étaient aussi solides.Pour rappel, le mois dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance sud-coréenne, mais d’une plus faible ampleur que pour les principaux pays développés.