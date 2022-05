Punggye-ri : une nouvelle activité observée sur le site d’essai nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuivrait ses travaux visant à rétablir la galerie souterraine n°3 sur son site d’essais nucléaires de Punggye-ri, situé dans le nord-est de son territoire, et une nouvelle activité aurait été observée autour d’un poste de commandement du lieu. C’est ce qu’a avancé 38 North.Le site spécialisé dans le suivi du royaume ermite a dévoilé des images satellite prises le mercredi montrant quelques camions stationnés devant le poste de commandement à Punggye-ri. Selon lui, c’est la première fois qu’une telle scène est captée depuis que le pays communiste a lancé des travaux pour restaurer et rénover la galerie n°3 de son site d’essais nucléaires.Toujours selon 38 North, le poste de commandement est composé de deux bâtiments. Ils sont couverts d’une bâche de camouflage sur les images satellites. D’après les analystes, ces installations habriteraient le personnel chargé d’assurer la sécurité de la zone qui se trouve à la croisée des principales routes et du pont menant à cette galerie. Le pont en question, détruit par les inondations en 2020, a été récemment rétabli, ce qui a rendu possible la circulation de véhicules jusqu’au poste de commandement.Le site web américain a ajouté que le royaume ermite semblait avoir un projet à long terme, étant donné qu’il poursuivait des travaux de construction et de forage autour de la galerie n°3.Dans son rapport publié le 29 avril dernier, 38 North a estimé que Pyongyang pourrait mener un nouveau test nucléaire dans la galerie n°3. Selon le texte, compte tenu de l’analyse topographique et géologique ainsi que du plan d’aménagement de l’intérieur, il sera difficile d’y effectuer un essai d’une envergure aussi importante que le sixième essai effectué en septembre 2017, mais il sera possible d’y tester le niveau de fiabilité de nouvelles armes nucléaires tactiques telles qu’une ogive atomique.