Moon Jae-in accepte la démission de son procureur général

Photo : YONHAP News

Le président de la République a finalement accepté la démission de son procureur général Kim Oh-soo, alors qu’il a entériné le projet de proclamation de la loi relative à la réforme du Parquet lors de son dernier conseil des ministres organisé mardi dernier. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui la porte-parole de la Maison bleue, Park Kyung-mee.Moon Jae-in l’avait rejetée la mi-avril dernier, lorsque Kim lui avait présenté son intention de quitter son poste pour protester contre le projet de réforme du ministère public. Il lui avait alors accordé un tête-à-tête pour le convaincre de coopérer étroitement avec le Parlement sur ce dossier.Mais une nouvelle épreuve l’attendait. La majorité et l’opposition ont accepté un compromis proposé par le président du Parlement le 22 avril. Le patron du Parquet a présenté sa démission de nouveau pour assumer son entière responsabilité dans cette affaire. Après quelques péripéties, le texte a été adopté à l’Assemblée nationale et entériné en conseil des ministres. Et le chef de l’Etat ne pouvait plus rejeter la démission de Kim.Cependant, le président Moon a refusé la démission des cadres dirigeants autres que le patron du Parquet, dont le numéro deux de l'institution et six procureurs qui occupent les six hauts offices de procureurs (HPO), craignant un vide sérieux dans les affaires du Parquet.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a demandé au ministère public d’assurer le bon fonctionnement de son service sous la houlette de l’adjoint du procureur général.