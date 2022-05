Maison blanche : Biden donnera un plus fort engagement sécuritaire à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis prévoit un voyage à Séoul et à Tokyo du 20 au 24 mai. A cette occasion, Joe Biden donnera un engagement plus fort concernant la sécurité de ses deux principaux alliés d’Asie. Une annonce faite hier par la Maison blanche.Lors d’un point de presse, sa porte-parole sortante Jen Psaki a précisé que Biden s’entretiendrait en tête-à-tête avec son nouvel homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre nippon Fumio Kishida. Et d’ajouter que leurs discussions, bien sûr séparées, porteront notamment sur les moyens d’approfondir l’alliance sécuritaire et les liens économiques, ou encore les défis auxquels les trois pays doivent faire face conjointement, comme l’épidémie de coronavirus.La voix de la présidence américaine a également expliqué que le dirigeant américain ferait une plus grande promesse face aux actes de provocations répétés de Pyongyang, qui continue de tester des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Elle concernerait plus précisément « la dissuasion élargie ». Le successeur démocrate de Donald Trump assurerait que cet engagement est solide comme le fer.