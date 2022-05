Corée du Sud & Japon : les moins de 15 ans ne représentent que 11,7 % de la population

Photo : YONHAP News

De nouvelles données alarmantes pour l’évolution démographique. Selon les dernières données publiées hier par son ministère de l’Intérieur, la Corée du Sud a compté, en avril dernier, environ 6,04 millions de jeunes âgés de 0 à 14 ans en années révolues, soit 11,7 % de ses 51,8 millions d’habitants.D’après les statistiques publiées le même jour, le Japon a enregistré, le 1er avril, environ 14,65 millions d’enfants pour la même tranche d’âge, soit le même pourcentage de sa population estimée à 125,5 millions.Le pays du Matin clair a connu une baisse de 190 000 enfants en une seule année, contre 250 000 sur l’archipel. Mais il a accusé un taux de recul plus important que son pays voisin, à savoir 3,1 % contre 1,7 %.Selon l’édition 2020 des statistiques démographiques de l’Onu, les deux pays d’Asie du Nord-est présentent le pourcentage le plus faible des enfants de moins de 15 ans parmi 35 nations de plus de 40 millions d’habitants.Viennent devant les deux pays, par ordre croissant, l’Italie (12,9 % en juillet 2021), l’Allemagne (13,8 % en décembre 2020) l’Espagne (14,1 % en juillet 2021) et l’Ukraine (15,3 % en janvier 2020).La Corée du Sud risque de devenir le dernier élève en la matière étant donné que son taux de naissance est tombé à 0,81 l’an dernier contre 1,34 au Japon.