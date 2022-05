Ned Price : les tirs balistiques de Pyongyang sont une insulte envers l’Onu

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a une nouvelle fois dénoncé les tirs de missiles balistiques auxquels la Corée du Nord procède depuis le début de l’année.Selon son porte-parole, ces essais sont une insulte envers les Nations unies qui les ont interdits dans plusieurs de leurs résolutions, d’autant que celles-ci ont été signées par leur Conseil de sécurité. La communauté internationale doit donc donner un avertissement clair au pays communiste afin de lui faire comprendre qu’elle ne tolérerait plus une telle provocation et qu’elle y donnerait une réponse proportionnée.Ned Price a tenu ces propos, lors d’un point de presse hier, interrogé sur les sanctions supplémentaires que le Conseil cherche à imposer à Pyongyang. Il a alors précisé que les Etats-Unis en discutaient avec leurs alliés et partenaires du monde entier, plus particulièrement avec ceux de la région indopacifique.La voix de la diplomatie américaine a par ailleurs indiqué que Washington maintenait son engagement envers la sécurité de la Corée du Sud et du Japon face aux provocations répétées de Pyongyang. Et d’ajouter que les programmes nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un constituaient un défi pour l’Onu et une menace pour les résolutions adoptées par son organe sécuritaire pour la paix dans le monde.