COVID-19 : le bilan quotidien passe en dessous des 30 000 nouveaux cas

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 26 714 infectés supplémentaires au COVID-19, y compris 28 cas importés, soit une baisse de plus de 15 000 en un jour contre 42 296 d’hier. Ainsi, l’épidémie poursuit sa décrue. Les seniors de plus de 60 ans présentent 20,9 % des nouveaux cas, tandis que les jeunes âgés de moins de 18 ans en occupent 19,6 %.Le nombre cumulé des personnes positives a atteint les 17 464 782 individus depuis le début de l’épidémie. 48 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 23 206 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %.Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 423, soit 18 personnes de moins en un jour. Dans les services de soins intensifs dédiés à ces patients, 21,5 % des lits sont occupés. Et le pays compte 247 357 habitants qui sont traités à domicile.Côté vaccination, 64,6 % de la population ont reçu leur troisième dose, tandis que seuls 5,1 % des habitants se sont fait injectés la quatrième dose de vaccin anti-COVID. Chez les seniors de plus de 60 ans, ces chiffres montent respectivement à 89,5% et à 18,1 %.Selon les prévisions épidémiologiques, le COVID-19 devrait poursuivre son recul. C’est ce que montre le dernier rapport publié hier. Celui-ci réunit plusieurs études basées sur un modèle mathématique.L’hypothèse la plus optimiste avance que le bilan quotidien devrait passer sous la barre des 10 000 nouveaux cas par jour dans une semaine. Elle s’appuie sur les données GPS de la téléphonie mobile de KT, le plus grand opérateur du pays, ainsi que sur l’évolution du nombre des infections supplémentaires du 26 avril au 3 mai dernier.Une autre étude suppose que le taux de reproduction serait maintenu au niveau actuel, à savoir 0,69. Dans ce cas, il faudrait attendre quatre semaines pour voir le nombre quotidien avoisiner les 12 100 nouveaux cas. Selon le scénario le plus conservateur, il passerait au niveau de 32 383 le 1er juin.