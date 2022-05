Investiture du président de la République : la liste des VIP étrangers se concrétise

Photo : YONHAP News

La cérémonie d’investiture du président de la République se tiendra le mardi prochain à Séoul. Environ 300 personnalités étrangères vont y assister.La Chine va y envoyer son vice-président Wang Qishan qui est la personnalité la plus proche du président Xi Jinping. Elle a finalement opté pour son numéro deux, alors qu’il était dans son habitude de dépêcher son vice-Premier ministre ou une personnalité de même niveau à une cérémonie de ce genre.Si Pékin a élevé ainsi le rang de son représentant, c’est parce qu’il voudrait bien contrebalancer ses rivaux. Pour rappel, le prochain chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a affiché sa volonté de renforcer l’alliance Séoul-Washington et la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo.Quant aux Etats-Unis, ils vont, rappelons-le, envoyer le « Second Gentleman », Douglas Emhoff, époux de la vice-présidente Kamala Harris. Celui-ci conduira la délégation américaine comportant huit membres, dont quatre personnalités d’origine coréenne. Parmi ces dernières, se trouvent la députée démocrate Marilyn Strickland, et la romancière Lee Min-jin, auteure de « Pachinko », un livre à partir duquel a récemment été adaptée une série télévisée à succès sur Apple TV+.Washington a composé sa mission de sorte à ne pas y mettre les mêmes personnalités qui vont accompagner le président Joe Biden au prochain sommet à Séoul qui aura lieu le 21 mai prochain.Le Japon dépêchera, de son côté, Yukio Hatoyama, l’ancien Premier ministre, qui fait partie des hommes politiques pro-sud-coréens. Le ministre nippon des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi devrait lui aussi assister à la cérémonie d’investiture avec une lettre du Premier ministre Fumio Kishida.Par ailleurs, l’Arabie saoudite sera représentée par Yasir Al-Rumayyan, le patron d’Aramco, la compagnie nationale d’hydrocarbures, qui est aussi le directeur du Fonds public d'investissement de ce grand pays pétrolier.Parmi les invités locaux, se trouvent trois anciens soldats sud-coréens qui avaient été retenus comme prisonniers de guerre en Corée du Nord avant de s’enfuir de l’autre côté du 38e parallèle. C’est la première fois que les citoyens de ce profil ont été conviés à une cérémonie d’investiture d'un chef de l’Etat.