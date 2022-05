Législatives partielles : Lee Jae-myung et Ahn Cheol-soo se présentent

Photo : YONHAP News

Les élections législatives partielles seront organisées en même temps que les scrutins locaux le 1er juin prochain. Et elles se voient dotées d’un enjeu aussi important que celui de la présidentielle. En effet, deux anciens candidats vont s’y lancer ensemble.D’abord, Lee Jae-myung, l’ex-candidat malheureux du Minjoo, qui a perdu la présidentielle avec un écart de moins d'un point, va briguer le mandat de député dans l’une des circonscriptions de Gyeyang, à Incheon.Le Minjoo a opté pour une telle investiture stratégique, et Lee Jae-myung, l’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi, a accepté sa proposition pour prêter main-forte aux prochains scrutins. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole en chef, Koh Yong-jin, du futur grand parti d’opposition.Quant à Ahn Cheol-soo, le directeur du comité de transition du prochain chef de l’Etat, il a officialisé, aujourd’hui, l’intention de se présenter comme candidat dans l’une des circonscriptions de Bundang à Seongnam. Cependant, il pourrait passer par la primaire parce qu’un député du Parti du pouvoir du peuple (PPP) y avait déjà déclaré sa candidature.Pour rappel, le futur président de la République Yoon Suk-yeol a pu bénéficier d’une candidature unique avec le Parti du peuple, petite formation de centre-droit, grâce à Ahn Cheol-soo qui s’est désisté en sa faveur. Et leurs deux partis ont fusionné récemment.