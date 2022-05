Audition de confirmation : Yoon Suk-yeol affiche sa confiance en Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Les auditions de confirmation des ministres désignés se poursuivent à l’Assemblée nationale. Quant à celle du Premier ministre Han Duck-soo, elle s’est terminée sans aucun résultat. Malgré cela, le futur président de la République a renouvelé sa confiance en lui.L’un des plus proches de Yoon Suk-yeol a fait savoir à la KBS aujourd’hui que le prochain chef de l’Etat s’est exprimé ainsi auprès de Han Duck-soo au téléphone. Et il a accusé le Minjoo de vouloir marchander secrètement. Selon lui, le Minjoo, le parti majoritaire, aurait proposé de confirmer le futur Premier ministre à condition que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le futur parti présidentiel, laisse tomber certains ministres désignés, probablement y compris Han Dong-hoon recommandé au poste de garde des Sceaux.Kweon Seong-dong, le président du groupe parlementaire du PPP, a dénoncé aussi une telle tractation de la part du Minjoo. Toutefois, il a précisé avoir transmis l’opinion de son parti à l’équipe de Yoon Suk-yeol concernant Chung Ho-young, candidat controversé, à la tête du ministère de la Santé. Et d’ajouter que le futur président tranchera sur ce dossier en tenant compte de la situation politique.Quant au Minjoo, il a déclaré déployer ses efforts pour vérifier si les candidats sont à la hauteur des attentes de la population. Il a critiqué vivement les candidats qui sont entachés de favoritisme, de corruption et d’autres soupçons illicites. Et il a précisé que cinq ministres désignés sont disqualifiés pour les postes en question, y compris notamment Han Dong-hoon et Chung Ho-young.Pendant ce temps, l’Assemblée a adopté aujourd’hui un rapport sur les résultats de l’audition de Lee Jung-sik choisi à la tête du ministère de l’Emploi et du Travail. Cela signifie la confirmation de sa nomination.