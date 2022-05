La Corée du Nord tire un nouveau projectile en direction de la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, cet après-midi, un projectile non identifié en direction de la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen, auprès des journalistes via SMS.Tout en suivant de près de nouvelles provocations supplémentaires de Pyongyang, les autorités militaires sont en train d’analyser la nature de cet engin, notamment sa portée et son altitude.Le lancement de ce nouveau projectile, susceptible d’être un missile balistique, intervient à J-3 de l’investiture du nouveau président de la République Yoon Suk-yeol. Et il s’agit du 15e essai balistique du pays communiste depuis le début de l’année.Le dernier test, rappelons-le, avait eu lieu le 4 mai dernier. Mercredi, le régime de Kim Jong-un avait déjà tiré un projectile présumé être un ICBM, un missile balistique intercontinental, depuis Sunan, au nord de la capitale Pyongyang, vers la mer de l’Est.A l’approche de la prise de fonction du nouveau chef de l’Etat sud-coréen ainsi que son premier sommet avec le numéro américain Joe Biden à Séoul, le royaume ermite n’arrête pas de faire monter la tension dans la péninsule.