Séoul condamne le tir du projectile nord-coréen présumé être un MSBS

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, samedi à 14h07, un projectile présumé être un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) depuis Sinpo dans la province de Hamgyong du Nord en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a annoncé le JCS, l’état-major interarmées sud-coréen.Les autorités militaires ont analysé la nature de cet engin, tout en suivant de près les moindres mouvements au nord du 38e parallèle, afin de faire face à des provocations supplémentaires de Pyongyang. Ce dernier a parcouru environ 600 km et a atteint une altitude de quelque 60 km. Et il ressemble au MSBS que le régime de Kim Jong-un avait testé le 19 octobre 2021.A Séoul, le Conseil de sécurité nationale (NSC) a été aussitôt convoqué d’urgence et la réunion s’est déroulée sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon. Tout en condamnant le nouveau lancement, il a appelé le royaume ermite à mettre un terme aux actes qui menacent la péninsule coréenne et à revenir sur la voie du dialogue.Notons que le tir d’avant hier a été effectué à J-3 de l’investiture du nouveau président de la République Yoon Suk-yeol. Et il s’agit de la 15e démonstration militaire du pays communiste depuis le début de l’année. Pour rappel, la dernière, a eu lieu le 4 mai dernier. Ce jour-là, le Nord avait déjà tiré un projectile présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM), depuis Sunan, au nord de Pyongyang, toujours vers la mer de l’Est.Au Nord, la presse reste jusqu’à ce lundi matin silencieuse sur le lancement de samedi. Ce qui est assez inhabituel puisque dès le lendemain d’un essai balistique, la Corée du Nord publie, de coutume, dans les colonnes de ses médias officiels des articles sur les résultats ou sur le type d’engin testé, avec des photos à l’appui.