Anniversaire de Bouddha : Yoon Suk-yeol assiste à la cérémonie au temple Jogye

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 2566e anniversaire de Bouddha, les temples bouddhiques sud-coréens ont organisé, hier, des événements en son honneur.En particulier, de nombreuses personnalités de la classe politique et du gouvernement, y compris le président élu Yoon Suk-yeol, ont assisté à la cérémonie qui s’est déroulée au temple Jogye à Séoul, l’un des temples les plus importants du pays. Les représentants de différentes associations civiques pour l’abolition de la discrimination, le dédommagement des familles des victimes de la vaccination anti-COVID, le droit des travailleurs ou encore des animaux y ont également pris part.Le vénérable Wonhaeng a souligné, dans son discours, que les dirigeants du pays devraient œuvrer pour le respect mutuel et la réconciliation nationale une fois les élections terminées. Et d’ajouter, qu’il ne faudrait pas se perdre dans les trois vices suivants, à savoir, la convoitise, la haine et l’imbécilité pour éclairer le monde avec la vertu prêchée par Bouddha.A son tour, Yoon s’est engagé à s’efforcer pour l’unité et la prospérité du peuple en prenant soin des voisins défavorisés.De son côté, le président de la République Moon Jae-in a envoyé un message de félicitations dans lequel il a exprimé sa gratitude aux bouddhistes d’avoir coopéré afin de surmonter le COVID-19, en minimisant jusqu’à présent les événements liés à l’anniversaire de Bouddha, notamment en annulant les défilés des lanternes.En effet, cette année, les cérémonies et les manifestations relatives à cette fête ont eu lieu normalement pour la première fois depuis l’éclatement de la pandémie.