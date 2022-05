Tir de MSBS de Pyongyang : les représentants nucléaires sud-coréen et américain dénoncent le lancement

Photo : YONHAP News

Suite au tir d’un projectile présumé être un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) effectué samedi par Pyongyang, les représentants nucléaires sud-coréen et américain ont eu une concertation téléphonique avant de condamner cette nouvelle provocation.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Noh Kyu-duk et Sung Kim ont dénoncé le pays communiste pour avoir violé les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Ils considèrent que c’est une grave menace contre la paix de la péninsule et la communauté internationale. Dans la foulée, les deux parties ont appelé la Corée du Nord à l’arrêt immédiat de ces actes et au retour au dialogue et à la voie diplomatique.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un a lancé, samedi en début d’après-midi, un projectile présumé être un MSBS depuis Sinpo dans la province de Hamgyong du Nord en direction de la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.