Disparition du poète militant Kim Ji-ha à l’âge de 81 ans

Photo : YONHAP News

Le poète militant, Kim Ji-ha, qui a lutté contre les régimes autoritaires a rendu, hier, son dernier souffle à l’âge de 81 ans suite à une maladie.Né en 1941, le défunt a fait ses études dans le département de l’esthétique de l’université nationale de Séoul avant de faire ses débuts en publiant ses poèmes dans la revue littéraire « Le poète » en 1969. Kim a été condamné à mort après avoir été arrêté pour son implication dans un mouvement démocratique en 1974, mais sa peine a été allégée à emprisonnement à perpétuité pour être finalement libéré en 1980. Il s’est marié en 1973 avec la fille de l’une des plus grands écrivains coréens, Park Kyong-ni, et a reçu deux ans plus tard le prix Lotus de l’association des écrivains de l’Asie et de l’Afrique ainsi que le prix du Grand poète de l’association internationale des poètes et celui de Bruno Kreisky en 1981.Parmi ses œuvres représentatives figurent les poèmes « Cinq Voleurs » et « Par la soif brûlante » ainsi que le recueil de proses « La Vie ».