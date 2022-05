Moon Jae-in quitte ce soir la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, pour la dernière journée de son quinquennat, le président de la République Moon Jae-in a visité ce matin le cimetière national de Séoul et le parc Hyochang où reposent les corps des militaires qui se sont sacrifiés pour le pays ainsi que des militants indépendantistes sous l’occupation japonaise.A 10h, le chef de l’Etat a prononcé son discours de fin de mandat à la Maison bleue. Il a déclaré qu'il lâcherait désormais le lourd fardeau et souhaiterait le bonheur de ses compatriotes en tant que citoyen lambda. Il s’attend à ce que la prochaine administration continue à orienter l'Histoire de la Corée du Sud vers la voie du succès. Le dernier locataire de la Cheongwadae a également souligné l'importance de mettre un terme aux conflits envenimés à la suite de l'élection présidentielle, et de réaliser la cohésion sociale. Et d'espérer la reprise du dialogue intercoréen ainsi que la poursuite des efforts pour dénucléariser la péninsule et y apporter la paix.Cet après-midi, il a rencontré la présidente singapourienne Halimah Yacob et le vice-président chinois Wang Qishan actuellement en Corée du Sud pour participer à la cérémonie d’investiture de Yoon Suk-yeol, prévue demain. Wang lui a transmis les salutations du chef de l’Etat chinois Xi Jinping.A 18h, Moon a quitté la Maison bleue pour de bon avec sa femme Kim Jung-sook, raccompagnés par ses employés. Il a pu saluer ses partisans en descendant à pied jusqu’à la fontaine située près de l’entrée. Il doit passer la nuit dans un grand hôtel à Séoul et assurera le commandement suprême de l’armée jusqu’à minuit via le téléphone rouge relié au ministère de la Défense.Demain, après avoir assisté à la cérémonie d’entrée en fonction de son successeur, le président sortant prendra le KTX, le train à grande vitesse, pour se diriger vers sa maison située à Yangsan dans la province de Gyeongsang du Sud.