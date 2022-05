La nouvelle administration dévoilera sous peu son projet de l’additif au budget

Photo : YONHAP News

Le premier additif au budget de la nouvelle administration sera dévoilé peu de temps après l'arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol prévue demain. Le ministère de l'Economie et des Finances compte rendre public le projet au courant de cette semaine.L’objectif : dédommager entièrement la perte des petits commerçants frappés par la pandémie. Le volume s’élèverait entre 34 000 et 36 000 milliards de wons, soit entre 25,4 et 26,8 milliards d’euros. Le montant correspond aux restes des 50 000 milliards de wons, (37,3 milliards d’euros) que Yoon a promis de débloquer lors de la campagne électorale, excepté la somme déjà allouée au premier budget supplémentaire adopté cette année.La clef du dispositif du soutien est de verser une indemnisation par rapport aux dégâts subis par chaque entrepreneur. Le secteur du tourisme qui était exclu jusqu’à présent pourra également en profiter. Le comité de transition estime que les petites enseignes ont perdu des bénéfices d’exploitation de 54 000 milliards de wons, l’équivalent de 40,3 milliards d’euros, en 2020 et 2021 en raison des mesures de prévention.Pour les commerçants gravement endettés, l’exécutif les aidera à changer de banque, pour celles commerciales, qui proposent des taux d’intérêt plus bas.Par ailleurs, en vue de stabiliser la vie de la population, l’enveloppe servira également à accorder une aide financière aux travailleurs précaires comme les chauffeurs de taxi et de bus.