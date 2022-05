Washington : la Corée du Nord sera bientôt prête pour son 7e essai nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord va-t-elle vraiment procéder à son 7e essai nucléaire et si elle passe à l’acte, quand ? Alors que tous les yeux sont tournés vers le pays communiste, le département d’Etat américain estime que cela serait au plus tôt dès ce mois-ci.Sa porte-parole ajointe, Jalina Porter, en a fait part vendredi en estimant que Pyongyang était en train de préparer le site d’essai atomique de Punggye-ri dans cette perspective. En effet, ces derniers jours, plusieurs images prises par satellites étayant cette hypothèse avaient été publiées. Il s’agit de propos assez exceptionnels de la part du gouvernement américain dans la mesure où cette fois-ci il indique concrètement la date à laquelle le royaume ermite serait prêt à passer à l’acte alors que jusqu’ici il ne tenait que des propos généraux.La voix de la diplomatie américaine a ajouté que Washington continuerait de partager ses informations avec ses alliés. Cette affirmation intervient alors que la tournée asiatique du président américain Joe Biden est prévue entre le 20 et le 24 mai.Punggye-ri a été le site des derniers essais nucléaires menés par la Corée du Nord. Le 6e remonte à septembre 2017. Ensuite, aucun n’a eu lieu dans une atmosphère de détente instaurée entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président des Etats-Unis de l’époque Donald Trump.