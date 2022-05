Décès de la légendaire actrice Kang Soo-yeon

Photo : YONHAP News

L’étoile du cinéma sud-coréen, Kang Soo-yeon, s’est éteinte samedi dernier à l’âge de 55 ans. Le 5 mai, deux jours plus tôt, elle s’est effondrée d’une hémorragie cérébrale à son domicile avant d’être transportée à l’hôpital. Malheureusement, elle a fini par rendre son dernier souffle.Kang a mené une carrière de comédienne pendant plus de 50 ans. Entrée dans le monde cinématographique à seulement quatre ans, elle a conquéri le cœur des jeunes dans la série télévisée de la KBS « Diary of a College Student » et dans le film « Youth Sketch ».La vedette a obtenu une renommée mondiale avec le long-métrage d’Im Kwon-taek « La mère porteuse », sorti en 1987. Cette œuvre lui a valu le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival international du film de Venise, une première pour une sud-Coréenne. Deux ans plus tard, elle a obtenu la même récompense au Festival international du film de Moscou avec « Viens, viens, viens plus haut » du même réalisateur. Puis, Kang s'est imposée comme une des grandes actrices de son époque en incarnant des premiers rôles notamment dans les films « All That Falls Has Wings » et « The Blue in You ».En dehors de l’interprétation, la star s’est aussi engagée dans la défense et la promotion du 7e art du pays. Elle était en première ligne du mouvement pour le maintien du système des quotas en faveur du cinéma national, et elle a dirigé le Festival international du film de Busan en tant que présidente adjointe du conseil d'administration.Après neuf ans de pause, l’actrice a signé son retour, et a terminé en janvier dernier le tournage du long-métrage de science-fiction « JUNG_E » qui est devenu son œuvre posthume.La malheureuse et inattendue nouvelle a plongé ses fans et ses anciens collègues dans la plus grande tristesse. Son enterrement se déroulera mercredi.