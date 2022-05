Tirs de missiles nord-coréens : Pyongyang garde le silence

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne se prononce toujours pas après le tir de missile balistique intercontinental (ICBM) de mercredi tout come celui de missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), effectué samedi. Or, d’ordinaire, les médias officiels du pays communiste relaient des informations concernées au lendemain des lancements.En effet, depuis le début de l’année, Pyongyang n’a pas manqué de procéder ainsi en soulignant que ces essais s’inscrivaient dans le cadre de l’autodéfense. Par exemple, la télévision centrale nord-coréenne avait rapporté, le 18 janvier, qu’il s’agissait d’un exercice pour renforcer et passer en revue son arsenal. Cependant, aucun média du Nord n’a évoqué, jusqu’à présent, le tir d’un MSBS effectué avant-hier.Pour rappel, en mars dernier, lorsqu’un nouveau type d’ICBM avait explosé dans les airs, le régime de Kim Jong-un n’avait pas non plus annoncé cette information. Ce qui laisse supposer que cette fois-ci aussi ces deux derniers essais se sont soldés par un échec ou que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. L’ICBM tiré mercredi avait une portée relativement courte pour un missile à longue portée et le MSBS de samedi aurait atteint une altitude relativement basse par rapport à son rayon d’action.Cependant, étant donné que les deux armes ont été mises au point pour viser les Etats-Unis, certains observateurs avancent que le royaume ermite aurait modifié intentionnellement l’ampleur de leurs actions. Dans cette hypothèse, les autorités militaires sont en train de faire des analyses supplémentaires.D’autres experts estiment que la Corée du Nord serait en train de guetter la réaction des USA après avoir obtenu des résultats tangibles. D’après Kim Ji-na, professeure de l’université Hanguk des études étrangères, Pyongyang attendrait que les médias américains rapportent suffisamment d’informations sur le MSBS pour rédiger ses articles et souhaiterait aussi trouver le moment idéal pour optimiser l’effet d’annonce.Il est possible que le Nord dévoile les résultats de plusieurs essais d’un seul coup pour mieux souligner sa réussite en matière de développement de son armement d’autant plus que le pays a mis en place, dès l’année dernière, un plan quinquennal en la matière.